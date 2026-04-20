Etapa da Taça da Madeira de Orientação pedestre contou com 180 participantes

Na tarde de sábado, 18 de Abril, decorreu a quinta etapa da Taça da Madeira de Orientação 2026, uma organização do Clube Aventura da Madeira que levou 180 praticantes ao Chão das Aboboreiras, no concelho de Santa Cruz.

A área de prova, maioritariamente coberta de floresta e com alguma vegetação densa, proporcionou desafios de orientação na escolha das melhores opções e na leitura dos detalhes do mapa. A organização disponibilizou 11 percursos diferentes, entre os 1.600 metros para a iniciação e os 4.200 metros para o escalão Homens Elite, o mais exigente do evento.

O Clube Aventura da Madeira (CAMadeira) dá conta, através de um comunicado de imprensa, para os vencedores nos escalões Elite, Vítor Barreiro (CAMadeira), que foi o mais rápido nos masculinos, concluindo a distância de 4,2 kms em 36:54 e Dana Honzakova (CMoFunchal), que terminou a sua prova em 41:10, para concluir os 3,8 kms do percurso Damas Elite.

Vencedores Escalões de Competição:

1.º HE - Vítor Barreiro - CA Madeira 36:54

1.º DE - Dana Honzakova - CMo Funchal 41:10

1.º H21A - Humberto Gomez - Retoiça 30:26

1.ª D21A - Débora Marques - CMo Funchal 37:52

1.ª HB - Diogo Ladeira - CA Madeira 34:02

1.ª DB - Cláudia Soares - CA Madeira 40:25

1.º H14 - António Gouveia - CMo Funchal 28:31

1.ª D14 - Helena Mendes - CTMPS 42:37

1.º H16 - Pedro Ferro - CA Madeira 33:22

1.ª D16 - Sara Silva - GDE 39:14

1.º H20 - Afonso Paulos - GDE 1:07:00

1.ª D20 - Débora Pita - GDE 45:50

1.º H35 - Marco Vieira - CEE- Madeira 47:38

1.º H35 - João Apolinário - CA Madeira 47:38

1.ª D35 - Paula Rodrigues - CNSV 38:45

1.º H45 - Alex Yakovlev - AD Camacha 45:56

1.ª D45 - Nélia Sousa - CA Madeira 35:07

1.º H50 - Frederico Jesus- CA Madeira 49:03

1.ª D50 - Maria Fagundes - CMo Funchal 31:48

1.º H60 - Justino Nóbrega - CMo Funchal 43:00

1.ª D60 - Graça Caires - CDEFF 42:18

"Registo para a participação de 12 jovens até aos doze anos nos percursos de formação e trinta participantes nos percursos abertos extra competição", explica.

O evento inseriu-se no calendário de actividades da Federação Portuguesa de Orientação e da Associação de Orientação da R.A.M., pontuando para o ranking da Taça da Madeira de Orientação pedestre do ano de 2026.