Trilho entre Pico do Areeiro e Pico Ruivo esgotado nos primeiros fins-de-semana de Maio

Já não há vagas no portal SIMplifica para percorrer o percurso entre o Pico do Areeiro e o Pico Ruivo nos dois primeiros fins-de-semana de Maio.

Neste momento, primeiro dia em que estão disponíveis as reservas para este trilho que reabre, ainda que de forma condicionada, na próxima sexta-feira, dia 1 de Maio, os não residentes apenas conseguem uma 'vaga' entre 15 e 17 de Maio, mas só no período da tarde.

Captura de ecrã feita às 20h05 do dia 29 de Abril. , Foto DR

Para os turistas que pretendam reservar o seu 'bilhete' num dos horários da manhã terão de aguardar até final do mês, já que só a partir de 30 de Maio tal se revela possível.

Para os residentes, pelo menos por agora, não há slots esgotadas.

Este percurso classificado (PR 1 - Vereda do Areeiro), que liga ao Pico Ruivo, reabre a partir de 1 de Maio. Desde o incêndio de Agosto de 2024 que o mesmo se encontra encerrado a partir da Pedra Rija. Para já, será possível percorrer o trilho na sua totalidade apenas à sexta, sábado e domingo, já que nos restantes dias da semana deverão continuar as obras de beneficiação daquele itinerário, um dos mais procurados por quem visita a Madeira.

O 'novo' bilhete custa 10,5 euros, mantendo-se os 4,5 euros para quem quiser apenas fazer o percurso até à Pedra Rija, troço com pouco mais de um quilómetro desde o Pico do Areeiro, cuja circulação se manterá nos dois sentidos.