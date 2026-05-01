TSD-M defendem investimento contínuo na dignidade laboral e valorização profissional

Os Trabalhadores Social-democratas da Madeira (TSD/M) defenderam, hoje, a necessidade do Governo manter o investimento em políticas que promovam a maior dignidade do trabalho, valorizem as carreiras e garantam, sempre, melhores condições laborais aos trabalhadores.

Este Dia do Trabalhador foi assinalado com a deposição de flores junto ao monumento em homenagem ao Trabalhador Madeirense, na Avenida Sá Carneiro.

“O desenvolvimento da Região passa, inevitavelmente, pelo reconhecimento e pela progressiva valorização dos nossos trabalhadores e a verdade é que, apesar do clima de estabilidade social e de toda a evolução registada nos últimos anos, é fundamental que continuemos atentos e próximos de quem trabalha, para que possamos identificar as dificuldades, encontrar soluções e promover, conjuntamente, a justiça social e a salvaguarda dos direitos laborais, aquelas que para nós são e serão sempre prioridades absolutas”, garantiu o presidente desta estrutura, Amílcar Gonçalves.