Câmara de Lobos inaugura ciclo cultural com documentário da RTP de 1974

A Casa da Cultura de Câmara de Lobos acolhe nesta noite, às 20h30, a sessão inaugural do ciclo “Câmara de Lobos, Mar e Memória”, iniciativa que integra a exibição de um documentário da RTP filmado em 1974.

Em destaque estará o filme “Câmara de Lobos, Enseada Amena de Pescadores sem Pão”, produzido pela RTP e gravado em Agosto de 1974, poucos meses após a Revolução de 25 de Abril. A obra retrata as condições de vida da comunidade piscatória local, então marcadas pela dureza do trabalho, fragilidade social e forte dependência do mar.

Segundo a organização, trata-se de "um documento com elevado valor histórico e sociológico, que permite revisitar uma realidade anterior à Autonomia e reflectir sobre o percurso de transformação entretanto verificado na Região".

A sessão inclui ainda um debate pós-exibição com a participação de Alberto João Jardim, num momento dedicado à análise das mudanças estruturais ocorridas na Madeira desde esse período histórico.