Câmara de Lobos avança com obras

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos voltou a colocar em cima da mesa os principais projectos para o centro da cidade, durante a cerimónia de recepção da Bandeira da Rede de Cidades e Vilas que Caminham, numa intervenção marcada pela reafirmação de medidas já previstas no programa do executivo.

Celso Bettencourt destacou a transformação da zona da baía como uma das prioridades. “Onde existe hoje o parqueamento junto à baía, teremos uma grande praceta. Vamos devolver aquele espaço que está cheio de carros às pessoas”, afirmou.

A solução passa pela criação de estacionamento subterrâneo. “Por baixo vamos ter o devido estacionamento que é necessário”, referiu.

O autarca voltou também a detalhar alterações na circulação à entrada da cidade. “Vamos aumentar o tabuleiro da entrada na cidade de Câmara de Lobos e devolver os dois sentidos na entrada”, disse, explicando que a medida permitirá reduzir o tráfego no centro. “Quem vier à baía pode virar à direita e sair sem causar grande trânsito no centro da cidade”.

Para esta fase do projecto, o município conta com financiamento já assegurado. “Temos cerca de 4 milhões de euros para este investimento, portanto não é uma utopia, é algo que vai acontecer”, garantiu.

Numa segunda fase, sem calendário definido, mantém-se prevista a intervenção na zona do mercado. “Iremos criar ali um parque com cerca de 400 lugares e um novo mercado por cima, moderno”, indicou, classificando-a como “uma obra de futuro”.

Celso Bettencourt enquadrou estas medidas na estratégia municipal para a mobilidade urbana. “O que se pretende é devolver cada vez mais as cidades às pessoas e retirar o trânsito e o estacionamento à superfície”, afirmou, considerando que este tipo de intervenção esteve na base da distinção atribuída ao município.