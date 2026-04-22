'Wa' de Hanamaro Chaki para ver na Fortaleza do Pico

A sala de exposições temporárias da Fortaleza de São João do Pico, espaço tutelado pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, acolhe a exposição 'Wa', de Hanamaro Chaki.

O projecto parte de uma curta-metragem com o mesmo nome, agora reconfigurada para o formato de instalação. A proposta combina desenho e animação 2D, desenvolvidos em colaboração com a animadora Laura Andrade, e integra ainda uma componente sonora criada por Pedro Pestana.

Na ocasião, Hanamaro Chaki explicou a origem do seu processo criativo: “Dentro da minha cabeça, estes desenhos por vezes tinham vida e faziam movimentos. Eu sou muito analógica e longe da tecnologia.”

A exposição incorpora música ambiente inspirada no mar e elementos sonoros experimentais que acompanham a narrativa visual.

Presente na inauguração, o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, destacou o papel do espaço e a sua evolução no âmbito cultural. “Nós temos o propósito de transformar esta fortaleza numa fortaleza criativa, dando espaço não só a outros artistas, mas também a outras intervenções”, afirmou, acrescentando que o objectivo passa pela sua recuperação até ao final do mandato.

O governante sublinhou ainda a ambição de dinamizar o local: “Instalar aqui oportunidades para diferentes expressões da criação, conquistando novos públicos, criando uma dinâmica neste espaço, não só para aqueles que nos visitam, mas sobretudo para os residentes.”