Hanamaro Chaki expõe na Fortaleza do Pico

A Fortaleza de São João do Pico inaugura esta quarta-feira, 22 de Abril, pelas 16h30, a exposição 'WA', da artista japonesa Hanamaro Chaki. A sessão de abertura contará com a presença do secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus.

A mostra decorre na sala de exposições temporárias daquele espaço cultural, sob tutela da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura. A exposição parte de uma curta-metragem com o mesmo nome, anteriormente apresentada na Casa da Cultura de Santa Cruz, no âmbito da exposição 'Vozes do Invisível', sendo agora reconfigurada para o formato de instalação.

'WA'

'WA', termo japonês que remete para ideias de harmonia, ciclo, diálogo e circularidade, articula diferentes linguagens artísticas. O projecto combina desenho e animação 2D, desenvolvida em colaboração com a animadora Laura Andrade, bem como uma componente sonora criada por Pedro Pestana. A peça integra música ambiente inspirada no mar e elementos sonoros experimentais que acompanham a narrativa visual.

Quis criar uma curta-metragem que não dependesse da linguagem. Este projeto nasce de uma fusão de disciplinas, onde os meus desenhos ganham vida através de animação 2D frame by frame, realizada em colaboração técnica com a animadora Laura Andrade. A animação dos desenhos cria novas expressões e efeitos, conferindo à narrativa uma profundidade e dinâmica que ultrapassam os quadros fixos, com maior fluidez, ritmo e intencionalidade. Também a colaboração musical com Pedro Pestana adicionou uma nova dimensão à peça. Partilhei com ele o tema, o conteúdo e ideias de onomatopeias e sons, mas a composição resultou essencialmente da sua interpretação. Sobre uma música ambiente que evoca o mar, foram acrescentados sons experimentais que dialogam com as ações de cada cena. Assim, à imagem e ao movimento juntou-se a dimensão sonora, ampliando o universo da obra. Hanamaro Chaki

Segundo o secretário regional, a iniciativa insere-se na estratégia de promoção de uma oferta cultural diversificada, reforçando o papel da Fortaleza de São João do Pico como espaço de acolhimento de projectos contemporâneos e de diálogo intercultural.

Nascida em Tóquio, Hanamaro Chaki formou-se em Belas-Artes pela Universidade de Brighton, no Reino Unido. Ao longo do seu percurso, viveu em cidades como Barcelona e no México, residindo desde 2015 na ilha da Madeira, onde continua a desenvolver o seu trabalho artístico.