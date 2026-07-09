Interpol detém 5.800 pessoas e apreende 300 milhões de dólares em operação mundial contra fraude

Cerca de 5.800 pessoas foram detidas e cerca de 300 milhões de dólares (262,45 milhões de euros) apreendidos no âmbito de uma operação mundial de combate à fraude com manipulação psicológica, anunciou hoje a Interpol.

A operação, realizada entre janeiro e abril, que envolveu forças policiais de 97 países, visou especialmente os esquemas fraudulentos que se aproveitam da confiança das pessoas para obter dinheiro ou informações confidenciais.

Trata-se, por exemplo, do desvio de e-mails profissionais, da 'sextorsão', de fraudes sentimentais online, da usurpação de identidade ou de fraudes relacionadas com investimentos, detalhou num comunicado a Interpol, que coordenou esta ação denominada "First Light 2026".

O número muito elevado de vítimas identificadas (142.000) "salienta até que ponto" este tipo de fraude "se tornou uma ameaça transnacional de grande dimensão, afetando indivíduos, empresas e governos", assinala a Interpol.

A organização internacional de polícia criminal sediada em Lyon relata, por exemplo, ter detido 82 pessoas em Eswatini (antiga Suazilândia) e "desmantelado uma rede criminosa que geria jogos de azar online ilegais e lavava dinheiro" proveniente de fraudes "sofisticadas por usurpação de identidade".

A operação levou ainda à apreensão de "uma réplica realista de uma esquadra de polícia brasileira, com uniformes falsos": "fazendo-se passar pela Polícia Federal do Brasil através de videochamadas, os burlões convenciam as vítimas de que estas eram alvo de um crime, levando-as a transferir fundos para os colocar 'em segurança', fundos esses que eram posteriormente desviados".

Outro caso citado: uma empresa de comercialização de matérias-primas sediada em Singapura, alvo de criminosos que se faziam passar por um fornecedor; ou também, em Macau, falsos funcionários públicos que convenceram uma vítima a transferir dinheiro sob o pretexto de uma investigação por fraude, tendo sido detidos pouco antes de esta lhes transferir cerca de 372.000 dólares norte-americanos (325.440 euros).

A Operação 'First Light' é financiada pelo Ministério da Segurança Pública da China e conta com o apoio de três órgãos policiais regionais: ASEANAPOL, GCCPOL e Europol, explica a Interpol.

Os países participantes na operação são a Albânia, Anguilla (Reino Unido), Antígua e Barbuda, Argentina, Armênia, Austrália, Áustria, Bahrein, Bangladesh, Belize, Butão, Bósnia e Herzegovina, Botsuana, Brasil, Brunei, Bulgária, Burkina Faso, Camboja, Camarões, Canadá, Chile, China, Colômbia, República Democrática do Congo, Costa Rica, República Tcheca, Dinamarca, Equador, Essuatíni, França, Gâmbia, Gana, Gibraltar (Reino Unido), Grécia, Honduras, Hong Kong (China), Hungria, Índia, Indonésia, Iraque, Irlanda, Jamaica, Japão, Cazaquistão, Kuwait, Laos, Letônia, Líbano, Lesoto, Líbia, Liechtenstein, Lituânia, Macau (China), Malaui, Malásia, Maldivas, Mongólia, Montenegro, Marrocos, Mianmar, Namíbia, Níger, Nigéria, Macedônia do Norte, Noruega, Omã, Paquistão, Palau, Palestina, Paraguai, Filipinas, Polônia, Portugal, Catar, República da Coreia, Romênia, Rússia, Ruanda, Seicheles, Singapura, Eslováquia, África do Sul, Sudão do Sul. Espanha, Sri Lanka, Sudão, Suécia, Tanzânia, Tailândia, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguai, Vietnã, Zâmbia, Zimbábue.