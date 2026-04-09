Porto Santo Line com viagens extraordinárias a 14 de Abril

A Porto Santo Line informou, esta tarde, em nota à imprensa, que serão abertas viagens extraordinárias para o dia 14 de Abril de 2026 (terça-feira), de forma a apresentar alternativas aos passageiros para visitarem o Porto Santo.

Os horários do Lobo Marinho serão os seguintes: Funchal - Porto Santo: 8h00/Porto Santo - Funchal: 19h00.

A empresa adianta que, para mais informações, podem ser usados os seguintes contactos: (+351) 291 210 300, WhatsApp (+351) 962 025 500 ou [email protected], de 2ªf a domingo, das 9h às 19h (encerrado em dias feriados).