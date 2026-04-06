Lobo Marinho cancela viagens de quarta e quinta-feira e realiza viagens amanhã

A Porto Santo Line anunciou o cancelamento das viagens do navio Lobo Marinho, previstas para esta quarta e quinta-feira, dias 8 e 9 de Abril. Em causa estão as previsões de más condições meteorológicas, que "poderiam colocar em causa a segurança dos seus Passageiros e do navio.

Por forma a garantir alternativas, o navio vai realizar viagens extraordinárias esta terça-feira, dia 7 de Abril. O barco sai do Funchal pelas 8 horas rumo ao Porto Santo. A saída do Porto Santo será às 11h30.

A alteração das passagens é isenta de taxas e válida até o final do ano corrente.