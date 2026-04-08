FC Porto com viagem de risco ao Estoril, Sporting na Amadora

O FC Porto, agora um líder sem margem de erro, tem no domingo uma deslocação de risco ao reduto do Estoril Praia, numa 29.ª jornada em que o bicampeão em título Sporting joga na véspera na Amadora.

Com o empate a dois golos na receção ao Famalicão, culpa de um tento aos 90+9 minutos, na última ronda, os 'dragões' passaram a ter apenas mais cinco pontos (73 contra 68) do que os 'leões', que têm, no entanto, um jogo em atraso, em casa, com o Tondela.

Desta forma, o FC Porto pode entrar em campo no António Coimbra da Mota com o Sporting a dois pontos e sabendo que, em caso de derrota, deixa, num ápice, de depender de si próprio para chegar a um título que lhe foge desde 2021/22.

A vantagem ainda é, no entanto, do 'onze' de Francesco Farioli, consciente de que o jogo no Estoril será o mais difícil até ao final do campeonato -- ficarão a faltar os jogos fora com Estrela da Amadora e AVS e em casa com Tondela, Alverca e Santa Clara.

Trata-se, assim, de um jogo muito importante para os portistas, que, depois de uma primeira volta quase perfeita -- só cederam um empate, na receção ao Benfica (0-0) -, já perderam nove pontos na segunda, ao somarem uma derrota e três igualdades.

Numa ronda que se disputa a meio dos quartos de final das taças europeias, Farioli vai, com certeza, fazer descansar várias 'peças chave' na Liga Europa (quinta-feira, em casa, face ao Nottingham Forest) e ter a equipa na máxima força no Estoril.

Os 'dragões' vão ter pela frente o sétimo classificado, que perdeu nas duas últimas jornadas o 'comboio' da corrida às taças europeias, ao cair na receção ao Rio Ave (1-2) e em Arouca (2-3), para ficar a nove pontos do quinto.

A formação portista, que na primeira volta só ganhou em casa ao Estoril Praia por 1-0, venceu 12 dos 14 jogos que disputou fora, enquanto o conjunto de Ian Cathro só ganhou seis de 14 embates caseiros, mas sofreu apenas três desaires.

Quando entrar em campo, às 20:30 de domingo, o FC Porto já saberá o resultado do Sporting, que atua no sábado à mesma hora, na Reboleira, quatro dias depois do desaire caseiro com o Arsenal (0-1), na primeira mão dos 'quartos' da 'Champions'.

Os 'leões' ganharam na última ronda novo fôlego na luta por um 'tri' que não alcançam desde o 'tetra' selado na 'pré-história' (1950/51 e 1953/54) e 'têm' de conseguir uma terceira vitória consecutiva e 11.ª fora, ao 15.º jogo.

Num embate em que já volta a contar com o colombiano Luis Suárez, melhor marcador da prova (24 golos), que falhou o 4-2 ao Santa Clara por castigo, o conjunto de Rui Borges enfrenta uma formação que no último jogo caseiro goleou o Casa Pia por 4-0.

O Sporting parte para a ronda sem o destino no 'tri' ainda nas suas mãos, ao contrário do segundo lugar, pois tem mais dois pontos, e menos um jogo, do que o Benfica, que somou na última ronda o nono empate, no reduto do Casa Pia (1-1).

A formação 'encarnada' recebe o Nacional, a partir das 18:00 de sábado, já com o segundo lugar fora do seu controlo, e consequente possível encaixe dos milhões da 'Champions', precisamente em vésperas de se deslocar a Alvalade.

O único dado 'estranho' nas contas do Benfica é a invencibilidade, que os 'encarnados' já trazem da temporada transata: são 43 jogos (31 vitórias e 12 empates) desde o 1-3 com o Casa Pia, também em Rio Maior, em 25 de janeiro de 2025.

Quanto aos outros jogos, destaque para a luta pelo quarto lugar, com o Sporting de Braga (quarto, com 49 pontos) a receber o Arouca, o Famalicão (quinto, com 46) a ser anfitrião do Moreirense, na abertura da ronda, na sexta-feira, e o Gil Vicente (sexto, com 45) em Tondela, no encerramento, na segunda-feira.

A ronda contempla ainda a receção do 'condenado' AVS à desilusão Vitória de Guimarães, o embate entre Santa Clara e Rio Ave, nos Açores, com a permanência em mira, e o embate entre o tranquilo Alverca e o 'aflito' Casa Pia, no Ribatejo.

Programa da 29.ª Jornada:

- Sexta-feira, 10 abr:

Famalicão -- Moreirense, 20:45

- Sábado, 11 abr:

AVS - Vitória de Guimarães, 15:30

Santa Clara - Rio Ave, 18:00

Estrela da Amadora -- Sporting, 20:30

- Domingo, 12 abr:

Alverca - Casa Pia, 15:30

Sporting de Braga -- Arouca, 18:00

Benfica -- Nacional, 18:00

Estoril Praia - FC Porto, 20:30

- Segunda-feira, 13 abr:

Tondela - Gil Vicente, 20:15