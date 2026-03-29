Capitania prolonga aviso de vento forte até amanhã à tarde

A Capitania do Porto do Funchal actualizou o aviso de vento forte que tinha emitido para o arquipélago da Madeira, prolongando o seu período de abrangência até ao final da tarde (18h00) de amanhã.

A nota assinada pelo capitão-de-mar-e-guerra Bruno Ferreira Teles recorda a previsão meteorológica recebida do Instituto Português do Mar e da Atmosfera: vento de nordeste fresco (31 a 39km/hora) a muito fresco (40 a 50km/hora), tornando-se muito fresco (40 a 50km/hora) a forte (51 a 61km/hora); ondulação na costa Norte de nordeste com 2,5 a 3,5 metros de altura e na costa Sul com ondas inferiores a 1 metro de altura.

Face a este quadro, a Capitania recomenda a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente: reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas; evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda; não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.