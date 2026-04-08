Jorge Carvalho recebeu a equipa futebol Jersey Bulls FC

A equipa de Jersey Bulls FC está a participar no XIV torneio de futebol Madeira Jovem e esta tarde a comitiva de jogadores e oficias ingleses foram recebidos pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho.

Neste recepção marcaram presença o presidente da Associacao de Futebol Madeira Rui Coelho, estando ainda presentes o Diretor Técnico Humberto Fernandes e o Chefe de Serviços, Paulo Rodrigues.

Este torneio de futebol começou a 6 de abril e termina amanhã na Camacha, jogar-se-á a grande final e os jogos de apuramento de classificação final.

É de salientar que a Câmara Municipal do Funchal está geminada com a Câmara Municipal de Saint Helier (Jersey).