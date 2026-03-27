Jorge Carvalho realça importância das políticas municipais para a mobilidade pedonal

O presidente da Câmara Municipal do Funchal e da Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira, Jorge Carvalho realçou esta sexta-feira, 27 de Março, a "preocupação" dos municípios da Região, em particular da capital madeirense, com a mobilidade pedonal dos cidadãos, nomeadamente com a implementação de políticas municipais e com a criação de "condições" nesse sentido.

O autarca discursava no IV Congresso 'Cidades que Caminham', que decorre no Auditório da Fundação Manuel António da Mota, no Porto, sob o lema 'Caminhar é pertencer'. A iniciativa promovida pelo Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade e pelo movimento Cidades e Vilas que Caminham, do qual o Funchal faz parte, reúne autarcas e técnicos municipais de todo o país, assim como de Espanha, com o objectivo de promover, sensibilizar e reflectir sobre o papel do caminhar enquanto prática estruturante da vida urbana, da coesão social e da inclusão territorial.

Na ocasião, Jorge Carvalho sublinhou a importância da caminhabilidade não só para os que vivem e trabalhem no Funchal, como também para os que o visitam.

Jorge Carvalho apontou ainda que as cidades devem apostar não só na eliminação "de barreiras" que sejam obstáculos à mobilidade e ao uso fruto das cidades, assim como na questão da "qualidade dos pisos para a circulação", até pela premência de população idosa, sendo que, no seu entender, é pelas pessoas e para as pessoas que as políticas municipais ligadas a esta área devem ser executadas.