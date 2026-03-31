Nacional lança iniciativa de apoio à equipa para o jogo com Estrela da Amadora

O Nacional anunciou, através dos seus vários meios de comunicação, a iniciativa “Mais apoio nas bancadas, mais força em campo”, tendo em vista o jogo do próximo sábado com o Estrela da Amadora, encontro da 28.ª jornada da I Liga que tem início marcado para as 15h30, no Estádio da Madeira.

No nota divulgada, o clube alvinegro refere que “o principal objectivo é transformar o jogo numa verdadeira demonstração de apoio alvinegro e que, por isso, o clube convida todos os sócios a trazerem companhia ao estádio. Uma vez mais, o inigualável apoio dos nossos adeptos voltará a ter uma especial importância neste encontro.

Assim, cada associado (com as quotas em dia até Março 2026) terá direito a uma entrada extra gratuita para a partida, podendo fazer-se acompanhar por um familiar ou amigo/a e reforçar o ambiente de apoio à equipa. Para tal, todos os interessados apenas necessitam dirigir-se em simultâneo à respetiva porta (3 ou 6) de acesso à bancada. Ao contrário do procedimento habitual, não será necessário levantar previamente um bilhete.”

À partida para a 28.ª jornada, o Nacional é 16.º classificado – posição de play-off- com 22 pontos, apenas mais dois que o Tondela, 17.º, que ocupa uma posição de descida directa à II Liga.