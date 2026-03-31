Museu de Electricidade – Casa da Luz inaugura exposição temporária 'Segundo Olhar'

O Museu de Electricidade – Casa da Luz inaugura, no próximo dia 1 de Abril, a exposição temporária 'Segundo Olhar', a qual reúne obras de Lucinda e Margarida, numa mostra que evidencia o diálogo artístico entre duas gerações unidas não só pelos laços familiares, mas também por uma profunda ligação às artes plásticas.

Natural de Macedo de Cavaleiros, no nordeste transmontano, Lucinda Braz Moura reside na Região Autónoma da Madeira desde o final de 1999. Desde a infância que manifesta um forte interesse pelo desenho e pela pintura, tendo dado os primeiros passos na pintura a óleo sob orientação de uma tia-avó, também artista multifacetada. Ao longo do seu percurso, participou em diversas exposições individuais e coletivas, destacando-se igualmente pelo trabalho na ilustração de livros infantis.

Margarida Braz de Moura, nascida na Madeira e atualmente residente em território continental, frequentou o curso de Artes Plásticas na Faculdade de Belas-Artes do Porto, sendo licenciada em Design de Jogos Digitais. Desde cedo revelou uma evidente aptidão para as artes, com um talento natural incentivado pelo ambiente familiar. Conta também com participação em várias exposições colectivas e projectos de ilustração de livros infantis, tendo sido vencedora do concurso '24 Horas de Banda Desenhada' na Região Autónoma da Madeira.