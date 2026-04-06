Antigos deputados envolvem-se nas comemorações dos 50 anos da Autonomia

Os antigos deputados à Assembleia Legislativa da Madeira vão envolver-se em algumas das iniciativas promovidas pelo Parlamento regional que visam assinalar os 50 anos da Autonomia.

Isso mesmo foi apontado esta tarde pelo recém-empossado presidente da direcção da Associação dos Ex-Deputados da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (AEDAL-RAM), após um encontro com a presidente do parlamento madeirense.

De acordo com Francisco Jardim Ramos, que substitui Rita Pestana, incluem-se nessas iniciativas a realização de conferências, a apresentação de livros, bem como a participação nas celebrações que vão decorrer na Assembleia da República, a 19 de Julho.

"Nós temos planeado algumas conferências. Vamos convidar alguns ex-deputados que tiveram um papel relevante na construção da Autonomia para, aqui, no espaço IDEIA da Assembleia, se fazer alguns debates, algumas conferências, algumas palestras. Por exemplo, os 50 anos de Autonomia, o antes e o depois, o que teve de positivo para a população da Madeira, tudo isso merece ficar bem registado e ser bem celebrado", apontou, salientando a perspectiva pedagógica dessas iniciativas.

Aos jornalistas, o antigo parlamentar, que se fazia acompanhar por Nivalda Gonçalves, deu conta de a reunião desta tarde, além de servir para a apresentação de cumprimentos, foi aproveitada para a demonstração da disponibilidade dos ex-deputados para ter um papel activo e de trabalho em prol da Região.

Além disso, Francisco Jardim Ramos destacou o envolvimento dos membros da Associação a que presidente nas iniciativas do parlamento madeirense junto da comunidade. "É uma belíssima ideia da senhora presidente da Assembleia Legislativa da Madeira e que os ex-deputados vêem com muito mérito esta iniciativa de estarmos associados a todas estas iniciativas que percorrem cada concelho da Região". vincou.