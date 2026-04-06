Mota incendeia-se na Via Rápida e provoca um ferido ligeiro

Uma mota incendiou-se, há instantes, na Via Rápida, no sentido Ribeira Brava–Machico, no sublanço Quinta Grande–Alforra. Tudo indica que o incêndio aconteceu na sequência de um despiste.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram inicialmente accionados para combater o incêndio na viatura. No local, após a necessidade de prestar assistência médica a uma vítima, foi mobilizada uma ambulância da corporação.

Segundo foi possível apurar, existe um ferido ligeiro, um homem na casa dos 50 anos, não sendo, para já, possível confirmar se se trata do motociclista envolvido no alegado despiste.

Foto LC

A Polícia de Segurança Pública (PSP) também foi chamada ao local para assegurar o controlo do trânsito, uma vez que a via da direita ficou temporariamente encerrada.

De acordo com a aplicação Info Vias, o congestionamento rodoviário atingia cerca de 2,1 quilómetros, sendo visível, através das câmaras da Via Litoral, o trânsito condicionado naquela zona.