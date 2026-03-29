Mulher de 62 anos assistida após queda em habitação em Machico
Uma mulher de 62 anos está, neste momento, a ser transportada para o centro de saúde de Machico pelos Bombeiros Municipais de Machico, após ter sofrido uma queda no interior da sua residência, localizada no Caminho do Paraíso.
Segundo foi possível apurar, a ocorrência foi registada durante a manhã deste domingo, tendo sido mobilizada para o local uma ambulância da corporação.
A vítima queixa-se de dores na perna esquerda, tendo recebido assistência pré-hospitalar no local antes de ser encaminhada para avaliação médica.
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