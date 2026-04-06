Homem resgatado de navio ao largo da Madeira
Operação foi coordenada pelo Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal com o apoio da Força Aérea, bombeiros e EMIR
O Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal coordenou, na tarde de hoje, uma operação de resgate de um passageiro do navio-paquete Britannia. A embarcação, que partiu de Southampton a 3 de abril e tinha chegada prevista ao Funchal para amanhã, às 7 horas, encontrava-se a 150 milhas do arquipélago da Madeira no momento da intervenção.
O alerta foi recebido dava conta que o passageiro a bordo, um homem de 83 anos, apresentava, alegadamente, problemas cardíacos, tendo sido activado o helicóptero EH-101 Merlin, da Esquadra 751 - 'Pumas', da Força Aérea Portuguesa, que aterrou no aeroporto madeirense às 17h35 de hoje.
A aeronave efectuou o transporte do paciente até ao Aeroporto da Madeira, onde aguardavam equipas dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR). O passageiro foi posteriormente encaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
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