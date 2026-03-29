Actor James Tolkan de 'Top Gun' e 'Regresso ao Futuro' morre aos 94 anos

O ator norte-americano James Tolkan, conhecido pela participação em filmes como "Regresso ao Futuro" e "Top Gun", morreu na quinta-feira aos 94 anos, no estado de Nova Iorque, revelou o agente no sábado.

Nascido no Michigan em 1931, James Tolkan estudou representação em Nova Iorque, com Stella Adler e Lee Strasburg, permanecendo naquela cidade por 25 anos, a trabalhar em teatro.

Nos anos 1980, ainda em Nova Iorque, entrou no filme "Prince of the City" (1981), de Sidney Lumet, prosseguindo depois a carreira no estado da Califórnia e também no Canadá, pelo menos até 2011.

É na página "Regresso ao Futuro" que figura um obituário de James Tolkan, recordando dois dos mais marcantes papéis do ator: O severo diretor de liceu em "Regresso ao Futuro" (1985) e o comandante 'Stinger' em "Top Gun" (1986).

Sem ter sido adiantada a causa de morte, aquela página indica que James Tolkan morreu de forma pacífica.