Homem morre após cair das bancadas do estádio antes do México-Portugal

Um homem morreu no sábado no Estádio Azteca, na Cidade do México, ao cair das bancadas do recinto antes do jogo particular entre México e Portugal, de preparação para o Mundial2026 de futebol, anunciaram as autoridades locais.

Segundo um comunicado da Secretaria de Segurança Cidadã daquela cidade, o adepto encontrava-se em "estado de embriaguez" na zona dos camarotes e tentou "descer do segundo para o primeiro nível", sem ter resistido aos ferimentos, apesar de receber assistência médica imediata.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) lamentou a morte do adepto e associou-se "neste momento de consternação" à Federação Mexicana de Futebol (FMF), através de uma nota de condolências publicada na página oficial do organismo na Internet.

O incidente antecedeu a receção do México a Portugal, que começou às 19:00 locais (02:00 de domingo em Lisboa) e marca a reinauguração do Estádio Azteca, um dos recintos da fase final do Mundial2026 e alvo de reformas desde 2024, tendo capacidade atual para 87.000 espetadores.

A assistir à partida na tribuna presidencial do recinto estão, entre outras personalidades, os presidentes da FPF, Pedro Proença, e da FIFA, o ítalo-suíço Gianni Infantino.

Depois do jogo com o México, Portugal enfrentará os Estados Unidos na terça-feira, em Atlanta, no último particular antes da divulgação dos convocados para a 23.ª edição do Campeonato do Mundo, que se realiza de 11 de junho a 19 de julho e contará pela primeira vez com 48 seleções, numa inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá.

Qualificado pela nona vez, e sétima seguida, para a fase final da principal prova internacional de seleções, Portugal está integrado no Grupo K e vai defrontar a Colômbia, o Uzbequistão e o vencedor do primeiro caminho do play-off intercontinental, cuja final se realiza na terça-feira entre Jamaica e República Democrática do Congo.