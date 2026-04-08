JPP promove debate sobre o novo Regulamento do Alojamento Local do Funchal

Os vereadores do Juntos Pelo Povo (JPP) na Câmara Municipal do Funchal promovem pelas 18 horas desta quinta-feira, 9 de Abril, no Hotel Barceló, localizado na Rua da Alfândega, n.º 9, um debate público subordinado ao tema 'O novo Regulamento do Alojamento Local no Funchal', no âmbito da iniciativa Funchal 360.º.

O debate contará com a participação de Bruno Martins, arquitecto e ex-vereador da Câmara Municipal do Funchal, com experiência consolidada no planeamento urbano; Bruno Tavares, da Imobiliária SER, trazendo a perspectiva do mercado imobiliário e os seus efeitos sobre o acesso à habitação; e Leonardo Reis, empresário de Alojamento Local, com experiência prática na realidade do setor turístico.

A participação é aberta ao público, mediante inscrição prévia, através do seguinte endereço: https://forms.gle/tJqRo9bVZx8jdzQd9, por e-mail: [email protected] ou telefone 938945487.

Com esta iniciativa, o JPP pretende reforçar um espaço de reflexão plural, informado e construtivo, capaz de contribuir para decisões mais equilibradas e sustentadas sobre o futuro do Funchal.

A sessão ocorre numa altura em que a proposta do Regulamento Municipal de Gestão do Alojamento Local está em fase de consulta pública, representando uma oportunidade para a participação activa dos cidadãos e dos diferentes agentes do sector numa matéria que impacta directamente a habitação, o turismo e a economia local.

O JPP faz questão de frisar que a proposta em consulta pública "é da exclusiva responsabilidade da maioria PSD/CDS, não tendo sido consagrada nem acolhida qualquer proposta dos restantes partidos com representação na vereação".