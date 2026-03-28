Funchal realiza primeiro sorteio digital do '+ Comércio Local'

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) realizou, ontem, o primeiro sorteio da 5.ª edição da iniciativa '+ Comércio Local', que decorreu no Balcão do Investidor, em parceria com a ACIF – Associação Comercial e Industrial do Funchal.

Segundo um comunicado da autarquia, esta edição fica marcada pela transição para um modelo totalmente digital, passando todo o processo a decorrer através da aplicação FunchalMunícipe e da plataforma do Cartão do Munícipe do Funchal. A participação dos consumidores é feita mediante a leitura do QR Code presente nas facturas dos estabelecimentos aderentes, sendo os cupões gerados automaticamente em formato digital.

No primeiro sorteio foram apurados 20 vencedores, cada um premiado com um cartão no valor de 250 euros, num total de 5 mil euros. Os prémios deverão ser utilizados exclusivamente nos estabelecimentos aderentes até 31 de Julho de 2026, "contribuindo directamente para a dinamização do comércio local no concelho do Funchal", destaca o executivo.

O sorteio contou com a presença de dois inspectores da Autoridade Regional das Atividades Económicas (ARAE).

Os próximos sorteios estão agendados para 30 de Abril e 29 de Maio, decorrendo igualmente sob supervisão da ARAE.

No total desta edição serão atribuídos 60 prémios, correspondentes a um montante global de 15 mil euros, revela o Município.

A autarquia sublinha que esta aposta no digital reforça o "compromisso com a inovação, sustentabilidade e valorização do comércio de proximidade".