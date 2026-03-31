Proveitos do alojamento turístico subiram 12,7% em Fevereiro

O alojamento turístico registou a entrada de 167,1 mil hóspedes, os quais geraram 873,9 mil dormidas, em Fevereiro de 2026, na Madeira. Isto significa variações homólogas de +9,7% nos hóspedes entrados e +4,8% nas dormidas. A informação foi hoje disponibilizada pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

Segundo a mesma fonte, o segmento da hotelaria concentrou 67,2% das dormidas (587,0 mil), decrescendo 0,5% em termos homólogos. Já o alojamento local (30,8% do total) subiu 19,5%, enquanto o turismo no espaço rural (2,0% do total) desceu 4,2%.

No entanto, para efeitos de comparabilidade com os dados divulgados pelo INE, "é necessário excluir o alojamento local com menos de 10 camas, sendo que, segundo esta lógica de apuramento de resultados, as dormidas do alojamento turístico registaram um aumento homólogo de 0,3%, em linha com a tendência de crescimento observada a nível nacional (+1,3%)". Tendo em conta esses dados, os maiores aumentos no número de dormidas registaram-se no Alentejo (+4,2%) e no Norte (+3,4%).

A taxa líquida de ocupação-cama do alojamento turístico na Região, nesse mês, foi de 61,1%, -1,7 pontos percentuais (p.p.) face ao observado no mês homólogo (62,8%). Por sua vez, a taxa de ocupação-quarto atingiu os 69,9%, sendo que em Fevereiro do ano passado era de 72,8%.

Quanto à estada média no conjunto do alojamento turístico, esta fixou-se em 4,70 noites (4,88 em Fevereiro de 2025). Os valores mais elevados continuam a ser observados no alojamento local (4,74 noites) e na hotelaria (4,72 noites), seguidos pelo turismo no espaço rural, que apresenta a estada média mais baixa, com 3,64 noites.

"Nos primeiros dois meses de 2026, os hóspedes entrados no total do alojamento turístico da Região totalizaram 303,4 mil, o que representa um crescimento de 6,3% face ao período homólogo. Também as dormidas registaram um aumento de 2,2% em comparação com o mesmo período de 2024, ultrapassando os 1,6 milhões", explica a DREM.

Os 10 principais mercados emissores representavam 81,3% do total das dormidas registadas em Fevereiro de 2026. O Reino Unido destaca-se com um peso superior (19,4% do total; +1,3% face a Fevereiro de 2025), a Alemanha (19,2%; +3,9%) e Portugal (16,6%; +18,3%). Na quarta posição, em termos de peso relativo no total de dormidas, encontrava-se o mercado polaco (8,7%; -11,2%), seguido dos mercados neerlandês e francês (ambos com 4,1% do total; +23,0% e -10,4%, respectivamente).

Em Fevereiro deste ano, os proveitos totais e os proveitos de aposento registaram crescimentos homólogos de 12,7% e 11,3%, respectivamente, fixando-se, pela mesma ordem, em 55,4 milhões de euros e 39,0 milhões de euros. No conjunto do País, e no mesmo mês, os proveitos totais e os proveitos de aposento registaram igualmente um crescimento em termos homólogos, situando-se em +4,3% e +4,0%, respetivamente. Em termos acumulados (de janeiro a fevereiro de 2026), na Região, os proveitos totais e os proveitos de aposento registaram variações homólogas de +9,5% e +8,5%, respetivamente, totalizando 108,9 milhões de euros e 75,4 milhões de euros.

No que respeita ao rendimento médio por quarto disponível (RevPAR), este rondou os 76,65 euros no conjunto do alojamento turístico (excluindo o alojamento local com menos de 10 camas), +6,3% que no mesmo mês do ano precedente. Por sua vez, o rendimento médio por quarto utilizado (ADR) no alojamento turístico passou de 99,00€, em fevereiro de 2025, para 109,58€, em fevereiro de 2026 (+10,7% de variação homóloga).

De Janeiro a Fevereiro de 2026, o RevPAR no conjunto do alojamento turístico (excluindo o alojamento local com menos de 10 camas) situou-se nos 71,18 euros, representando um aumento de 5,6% face ao período homólogo. Na hotelaria, o RevPAR foi de 77,22 euros, correspondendo a uma subida de 6,3%. Quanto ao ADR, os valores foram superiores, fixando-se nos 110,10 euros no conjunto do alojamento turístico (+10,1% em relação ao período homólogo) e nos 114,45 euros na hotelaria (+11,7%).