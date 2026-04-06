Mercados municipais de Santa Cruz passam a ter responsáveis

Os mercados municipais de Santa Cruz passam a contar com um ou mais responsáveis, uma das novidades do novo regulamento apresentado esta tarde no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

O regulamento pretende disciplinar a ocupação e exploração dos mercados municipais, com um documento aplicável a todos os mercados, garantindo a universalidade de regras e uma gestão eficiente de recursos, conforme explicaram a presidente Élia Ascensão e a vereadora Fábia Freitas, citadas em comunicado de imprensa.

De acordo com a mesma nota, a reunião foi "bastante participada" e serviu para apresentar as linhas gerais do projecto de regulamento, com espaço para discussão e apresentação de propostas.