FREE Madeira promove encontro sobre mineração de Bitcoin como carga eléctrica flexível

O evento FREE Energy Summit 2026 realiza-se a 14 de Maio, no Tumo Lisboa, Hub Criativo do Beato, reunindo especialistas para discutir a relação entre sistemas energéticos e mineração de Bitcoin, com base em casos já em funcionamento.

Organizado pela FREE Madeira – Fórum Regional para a Educação Económica, o encontro decorre em formato presencial e com acesso limitado, propondo um programa centrado na apresentação de projectos concretos por responsáveis directamente envolvidos na sua implementação.

Segundo a organização, o objectivo é promover a análise técnica, económica e operacional de soluções já aplicadas no terreno, evitando abordagens teóricas ou especulativas.

O evento surge num contexto de crescente pressão sobre as redes eléctricas europeias, marcado por episódios como o apagão ibérico de Abril de 2025. O aumento da produção de energia renovável tem sido acompanhado por fenómenos de desperdício energético, designados por 'curtailment', quando a rede não consegue absorver toda a energia gerada.

Entre as soluções em debate estará o papel da mineração de Bitcoin como carga eléctrica flexível, capaz de ajustar o consumo em função da disponibilidade de energia. De acordo com os temas propostos, a actividade poderá também contribuir para o aproveitamento de calor residual, melhorar a viabilidade económica de projetos renováveis e participar em mecanismos de estabilização da rede, como programas de resposta à procura.

O programa inclui seis apresentações dedicadas a diferentes abordagens na interseção entre energia e mineração digital, com intervenções de profissionais ligados a iniciativas em curso em vários países.

A curadoria está a cargo de Rachel Geyer e Daniel Batten, sendo a moderação assegurada por Joe Nakamoto.

Entre os oradores confirmados encontram-se representantes de organizações e empresas do sector energético e tecnológico, que irão apresentar casos relacionados com estratégias de mineração, aproveitamento de excedentes renováveis, reutilização de infra-estruturas energéticas e integração com redes eléctricas.