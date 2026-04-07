Novos órgãos da delegação regional da ANAFRE tomam posse

Esta quarta-feira, 8 de Abril, pelas 17 horas, no Centro Cultural John dos Passos, na vila da Ponta do Sol, vai decorrer a tomada de posse dos órgãos da Delegação Regional da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE).

O acto de posse da equipa liderada por João Norberto Pita, presidente da Junta de Freguesia dos Canhas, para o quadriénio 2026-2029, contará com a presença do secretário regional da Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, assim como do novo presidente do Conselho Directivo da ANAFRE, Francisco Brito, presidente da Junta de Freguesia do centro histórico de Évora.

Foi apresentada apenas uma lista: Norberto Pita foi eleito novo coordenador, tendo como vice-coordenadores Milton Teixeira e Paulo Marques Mendes, e os vogais Tiago Rodrigues, Alexandre Figueira, Xavier Castro e Paulo Sérgio Rodrigues.

Como suplentes estão Marsílio Aguiar, Albertina Ferreira, Liseta Nascimento, Bernardino Faria, Nélio Gouveia, Pedro Correia e Emanuel Jorge Santos.

Mas há mais iniciativas a ter em atenção esta quarta-feira. Tome nota:

9h00 - Reunião plenária n.º 78 na Assembleia Legislativa da Madeira;

11h00 - Rubina Leal recebe em audiência o Presidente Nacional da ANAFRE, Francisco Brito, na Assembleia Legislativa da Madeira;

14h30 - Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito "ao funcionamento do Instituto Superior de Administração de Línguas e ao futuro dos alunos, na Assembleia Legislativa da Madeira;

15h00 - AD Machico - Vilaverdense do Campeonato de Portugal Estádio de Machico;

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 8 de Abril, Dia Mundial da Astronomia e Dia Internacional das Pessoas Ciganas:

1153 - Afonso Henriques doa Alcobaça à Ordem de Cister.

1434 - D. Duarte promulga a Lei Mental.

1815 - Primeiro registo de comércio do vinho do Porto da casa Fonseca.

1895 - Morre, com 52 anos, o escritor, tradutor e jornalista Manuel Pinheiro Chagas. Foi deputado pelo Partido Regenerador (1871, 1883), ministro da Marinha e do Ultramar (1883-1886), Par do Reino (1892).

1931 - Levantamento militar em Angra do Heroísmo, Açores, contra a ditadura militar instalada em Portugal.

1945 - Independência do Laos.

1952 - A PIDE - Polícia Internacional e de Defesa do Estado, encerra a Sociedade Nacional de Belas Artes.

1961 - França aprova, em referendo, o estabelecimento da paz com os nacionalistas argelinos.

1973 - Morre, com 91 anos, o artista plástico espanhol Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispín Crispiniano María Remedios de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso, mais conhecido como Pablo Picasso.

1993 - O cirurgião Linhares Furtado realiza o primeiro transplante do pâncreas em Portugal, no Hospital da Universidade de Coimbra.

2003 - Guerra do Iraque. Forças norte-americanas abrem fogo contra o Hotel Palestina, em Bagdad. Morrem dois jornalistas e três ficam feridos.

2010 - Os Presidentes dos Estados Unidos e da Rússia, Barack Obama e Dmitri Medvedev, respetivamente, assinam em Praga, República Checa, um novo START (Tratado de Redução de Armas Estratégicas), que prevê reduzir o número das ogivas nucleares para 1550 cada um, o que representa uma diminuição de 74 por cento em relação ao limite do tratado START, assinado em 1991 e que expirou no final de 2009.

2011 - Portugal formaliza junto do Eurogrupo o pedido de assistência financeira. O pacote de ajuda, de 78 mil milhões de euros, é aprovado imediatamente pelos parceiros da zona euro, que reclamam em troca um programa de ajustamento económico a ser cumprido ao longo de três anos.

2012 - Morre, com 83 anos, Jack Tramiel, empresário polaco, fundador da empresa que produziu os computadores Commodore 64.

2013 - Os restos mortais do poeta chileno Pablo Neruda são exumados para determinar se a causa da morte se deveu a cancro ou envenenamento.

2016 - Morre, com 65 anos, Joaquim João, antigo capitão da seleção moçambicana de futebol e do Ferroviário de Maputo.

2018 - Morre, com 68 anos, António Barros, antigo jogador do Benfica entre 1970 e 1978.

2019 - O Presidente norte-americano Donald Trump, anuncia que os Estados Unidos colocam a Guarda Revolucionária Iraniana na lista de organização terroristas estrangeiras, "uma organização governamental de um país fará parte da lista oficial de entidades terroristas dos EUA".

2020 - Covid-19: Os Mundiais de atletismo, previstos para agosto de 2021, em Eugene, nos Estados Unidos, são adiados para 2022, para o período entre 15 e 24 de julho, devido à alteração de datas dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

2024 - Os bombardeamentos russos atingem 80% das centrais termoelétricas ucranianas e metade das hidrelétricas nas últimas semanas, segundo o ministro da Energia da Ucrânia German Galushchenko, no "maior ataque" contra o setor energético do país.

Pensamento do dia