Novos órgãos da Delegação Regional da ANAFRE tomam posse na quarta-feira

A cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos da Delegação Regional da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), realiza-se esta quarta-feira, dia 8 de abril, às 17 horas, no Centro Cultural John dos Passos, na vila da Ponta do Sol.

O ato de posse da equipa liderada por João Norberto Pita, presidente da Junta de Freguesia dos Canhas, para o quadriénio 2026-2029, contará com a presença do secretário regional da Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, assim como do novo presidente do Conselho Diretivo da ANAFRE, Francisco Brito, presidente da Junta de Freguesia do centro histórico de Évora.

Recorde-se que a eleição para a Delegação Regional da ANAFRE realizou-se no passado dia 27 de março, tendo-se apresentado apenas uma lista. Norberto Pita foi eleito novo coordenador, tendo como vice-coordenadores Milton Teixeira e Paulo Marques Mendes, e os vogais Tiago Rodrigues, Alexandre Figueira, Xavier Castro e Paulo Sérgio Rodrigues.

Como suplentes estão Marsílio Aguiar, Albertina Ferreira, Liseta Nascimento, Bernardino Faria, Nélio Gouveia, Pedro Correia e Emanuel Jorge Santos.

A Mesa da Assembleia terá como presidente Robert Castro, e como secretários Maria José Silva e Márcia Mendonça. Os suplentes para a Mesa são Rui Vieira, Letícia Almas e Aurélio Gouveia.