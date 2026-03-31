Comissão Nacional do PS para eleger novos órgãos marcada para 19 de Abril

A Comissão Nacional do PS eleita no último congresso vai ter a sua primeira reunião em 19 de abril e irá eleger a nova Comissão Política Nacional e o Secretariado Nacional, adiantou hoje à Lusa fonte do partido.

No 25.º Congresso Nacional do PS, que decorreu no passado fim de semana, em Viseu, foi eleita a nova Comissão Nacional, órgão máximo entre congressos, a partir de uma lista única da direção de José Luís Carneiro que obteve 88,9% dos votos e foi encabeçada pela presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros.

Com uma renovação de mais de metade dos membros, será nesta primeira Comissão Nacional de 19 de abril -- que coincide com a data de aniversário do PS - que os dirigentes vão eleger a Comissão Política Nacional e o Secretariado Nacional por proposta de José Luís Carneiro, reeleito secretário-geral do PS de novo sem oposição interna.

De acordo com a mesma fonte, na reunião deste órgão máximo entre congressos serão também marcadas as datas para as eleições nas concelhias e nas federações.

A 25.ª reunião magna foi a primeira da era de José Luís Carneiro como líder do PS já que quando assumiu a liderança do partido o ano passado foi apenas para completar o mandato de Pedro Nuno Santos, que se demitiu na sequência da pesada derrota eleitoral das legislativas antecipadas de 2025.

No congresso deste fim de semana, a eleição deste órgão gerou um incidente nos trabalhos já que a mesa do congresso rejeitou uma lista do antigo deputado Ricardo Gonçalves à Comissão Nacional, referindo que foi entregue com sete dos 251 nomes necessários.

Ricardo Gonçalves anunciou que requereu a reapreciação para plenário da decisão da Mesa de não admissão da lista apresentada e, já no domingo, foi dado conta aos jornalistas que iria apresentar um pedido de impugnação dos atos eleitorais deste congresso.