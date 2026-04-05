Kiev espera visita de delegação norte-americana após 12 de Abril

A Ucrânia aguarda a visita dos emissários da Casa Branca para um eventual acordo de paz com a Rússia, após a Páscoa ortodoxa, que hoje começa e termina no dia 12, anunciou o chefe de gabinete do Presidente ucraniano, Kirilo Budánov.

Meios de comunicação ucranianos, citados pela agência EFE, noticiam que a delegação norte-americana, com Steve Witkoff e Jared Kushner, também poderá incluir o senador republicano pela Carolina do Sul, Lindsey Graham, que já visitou a Ucrânia em outras ocasiões e defende o endurecimento das sanções contra a Rússia.

"Kushner, Witkoff, Lindsey Graham, esses são os que se espera que venham. Veremos quem mais estará presente", disse Budánov.

O chefe de gabinete do Presidente ucraniano assinalou que a visita poderá servir para obter garantias de segurança mais sólidas.

"Há muito que definimos o que queremos. Creio que será implementado em breve. O que virá a seguir é outra questão. Mas no que diz respeito às garantias de segurança, avançámos definitivamente, já fizemos progressos", enfatizou.

A agência ucraniana Ukrinform noticiou na sexta-feira que o Presidente Volodymyr Zelensky convidou uma delegação de negociação dos Estados Unidos para Kiev, após o que a delegação poderá viajar para Moscovo.

A visita terá lugar na sequência das conversações que a delegação ucraniana manteve na Flórida, EUA, em 23 de março, com Witkoff e Kushner, na ausência de representantes russos.

Zelensky referiu, após essa reunião, que havia "sinais" de que poderia haver uma nova troca de prisioneiros.

Segundo o seu chefe de gabinete, a visita dos emissários do Presidente norte-americano, Donald Trump, poderá permitir a negociação de garantias de segurança mais substanciais para a Ucrânia, uma vez que as duas delegações avançaram neste capítulo com vista a um eventual período pós-guerra.

Devido à guerra dos EUA e de Israel contra o Irão, as negociações trilaterais entre a Ucrânia e a Rússia, sob a mediação dos EUA, estão congeladas.