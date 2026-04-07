Aguaceiros, neve e agitação marítima para esta quarta-feira

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê para a Madeira nesta quarta-feira, 8 de Abril, céu geralmente muito nublado, com abertas a partir do final da tarde. Aguaceiros, mais frequentes e intensos na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira, e que poderão ser ocasionalmente acompanhados de trovoada, em especial a partir da tarde.

Há a possibilidade de queda de neve acima de 1500 metros de altitude, em especial até ao meio da manhã e no final do dia.

O vento soprará moderado a forte (30 a 50 km/h) de noroeste, soprando forte (40 a 55 km/h) nas terras altas, com rajadas até 80 e 100 km/h, respetivamente, em especial a partir do final da tarde.

No Funchal o tempo não estará muito diferente. O céu vai apresentar-se geralmente muito nublado, com abertas a partir do final da tarde, aguaceiros, em especial a partir do final da tarde e que poderão ser ocasionalmente acompanhados de trovoada. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Relativamente ao estado do mar, na costa norte as ondas serão de noroeste com 4 a 5 metros, aumentando para

5 a 7 metros a partir do meio da tarde e na costa sul de oeste/sudoeste com 1 a 2 metros, sendo 3 a 4 metros na parte oeste da ilha da Madeira. A temperatura da água do mar rondará os 18/19ºC.