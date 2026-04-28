Banco Mundial afirma que preços da energia vão aumentar 23,6% em 2026 devido à guerra

Os preços da energia vão aumentar 23,6% em 2026 devido à guerra no Médio Oriente, o nível mais alto desde a guerra na Ucrânia, de acordo com um relatório do Banco Mundial.

De acordo com o relatório "Perspetivas dos mercados de produtos básicos", do Banco Mundial, prevê-se que em maio termine a fase mais crítica das interrupções no abastecimento relacionadas com a guerra, após o que se espera que os volumes de transporte marítimo através do estreito de Ormuz recuperem gradualmente, estabilizando-se em torno dos níveis anteriores à guerra durante o último trimestre.

Assim, partindo do princípio de que os preços do petróleo irão diminuir na segunda metade de 2026 devido à recuperação das exportações de crude do Golfo Pérsico, e que quaisquer danos residuais na infraestrutura petrolífera da região sejam relativamente menores, espera-se que os preços do Brent atinjam uma média de 86 dólares por barril em 2026, em comparação com os 69 dólares de 2025, antes de regressarem aos 70 dólares por barril em 2027.

Partindo desta hipótese central, a instituição sediada em Washington prevê que, em 2026, os preços dos fertilizantes aumentarão 31%, impulsionados por uma subida de 60% nos preços da ureia, levando a acessibilidade deste produto ao seu pior nível desde 2022, baixando os rendimentos dos agricultores e colocando em risco o rendimento futuro das culturas.

Neste sentido, de acordo com o Programa Alimentar Mundial, se o conflito no Médio Oriente se prolongar, estas pressões sobre o abastecimento e a acessibilidade dos alimentos poderão empurrar até mais 45 milhões de pessoas para uma situação de insegurança alimentar aguda este ano.

Por outro lado, espera-se que os preços dos metais básicos, como o alumínio, o cobre e o estanho, subam em média 42% e atinjam máximos históricos este ano, refletindo a forte procura relacionada com setores como os centros de dados, os veículos elétricos e as energias renováveis.

Em conjunto, o encarecimento da energia e dos fertilizantes será a principal causa do aumento de 15,5% no custo das 'commodities' em 2026, embora, para 2027, o Banco Mundial esteja confiante de que os preços irão moderar-se em 12,3%, incluindo uma correção de 17,2% no custo da energia e de 16,1% no preço dos fertilizantes.

De acordo com as premissas do cenário de referência, a instituição estima que as economias em desenvolvimento registarão uma inflação média de 5,1%, o que representa um ponto percentual acima do esperado antes da guerra e um aumento em relação aos 4,7% do ano passado.

Além disso, o Banco Mundial alerta que, se a reabertura de Ormuz for adiada para depois do segundo trimestre de 2026 ou se ocorrer uma escalada das hostilidades que cause danos adicionais às instalações de petróleo e gás, o preço médio do barril de Brent em 2026 poderá oscilar entre 95 e 115 dólares, o que impulsionaria para cima o custo dos produtos básicos.

Um aumento maior do que o esperado no preço do Brent teria um efeito em cadeia sobre os preços dos fertilizantes e das fontes de energia alternativas, como os biocombustíveis, o que provocaria um aumento mais intenso da inflação nas economias em desenvolvimento, que poderia subir para 5,8%, um nível que só foi superado em 2022 durante a última década.

"A guerra está a atingir a economia mundial em ondas cumulativas: primeiro com o aumento dos preços da energia, depois com o aumento dos preços dos alimentos e, por fim, com o aumento da inflação, que elevará as taxas de juro e encarecerá ainda mais a dívida", assinalou o economista-chefe e vice-presidente sénior de Economia do Desenvolvimento do Grupo Banco Mundial, Indermit Gill.

"As pessoas mais pobres, que gastam a maior parte dos seus rendimentos em alimentos e combustíveis, serão as mais prejudicadas, tal como as economias em desenvolvimento que já se encontram sobrecarregadas por um pesado fardo de dívida, tudo isto é um lembrete de uma dura verdade, a guerra é o desenvolvimento ao contrário", acrescentou.