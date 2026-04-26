Disparos na gala da imprensa não fazem Trump desistir da guerra

O Presidente norte-americano, Donald Trump, assegurou no sábado à noite que os disparos ocorridos na gala da imprensa em Washington não o farão desistir da guerra contra o Irão.

Trump foi retirado da tribuna do jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca após terem sido ouvidos tiros perto da sala do hotel e de os serviços de segurança terem detido um homem armado.

Tiros em hotel obrigam retirada de Trump de jantar oficial nos EUA Os Serviços Secretos dos Estados Unidos (EUA) retiraram o Presidente norte-americano após um homem, entretanto já detido, ter aberto fogo dentro do hotel onde se realizava um jantar onde Donald Trump estava presente.

"Isto não me vai fazer desistir de ganhar a guerra no Irão", afirmou Trump durante uma conferência de imprensa já na Casa Branca, a sede da presidência, poucas horas após o incidente.

Trump considerou que o incidente não está relacionado com a crise internacional, nomeadamente a guerra que os Estados Unidos e Israel têm em curso contra o Irão desde 28 de fevereiro.

"Não sei se teve alguma coisa a ver com isso, acho realmente que não, com base no que sabemos", afirmou, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Alguns minutos antes, Trump tinha respondido "nunca se sabe" quando questionado se pensava que os disparos estavam ligados à guerra no Irão.

O Presidente dos Estados Unidos acrescentou que os investigadores estavam a trabalhar nos motivos do suspeito dos disparos, que descreveu como um "lobo solitário".

Trump cancelou no sábado a viagem que os seus emissários deveriam realizar ao Paquistão para se reunirem com representantes de Teerão para pôr fim à guerra.