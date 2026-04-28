Ex-director do FBI volta a ser processado por foto vista como ameaça por Trump

O ex-diretor do FBI, James Comey, sujeito à vingança de Donald Trump, voltou hoje a ser processado, relatam vários meios, como CNN, Fox News e New York Times.

Um juiz federal tinha anulado em novembro duas acusações teleguiadas de Trump contra Comey e a procuradora-geral do Estado de Nova Iorque, Letitia James.

Comey era acusado de mentir sob juramento, ao negar, em resposta a um senador, ter autorizado o seu adjunto a ser citado, sob anonimato, nos meios em notícias sobre inquéritos sensíveis.

Desta vez, segundo os meios, é processado a propósito de um incidente ligado à publicação de uma foto no Instagram em maio de 2025, a qual Trump considerou uma ameaça dirigida a si.

Na publicação, entretanto, retirada, Comey partilhou uma foto a mostrar conchas a formar a mensagem "86 47" na areia. O primeiro número é utilizado, por vezes, para expressar o desejo d fazer partir, inclusive matar, alguém; o segundo poderia referir-se a Trump, uma vez que é o 47.º presidente dos EUA.

Comey, brutalmente demitido por Trump em 2017, quando investigava suspeitas de ingerências estrangeiras, tinia depois partilhado uma mensagem no Instagram.

"Publiquei antes uma foto de conchas que vi esta manhã durante uma ida à praia, por considerar que se tratava de uma mensagem política. Não me dei conta que algumas pessoas associam esses números à violência. Nunca tive isso no espírito. Oponho-me a qualquer forma de violência e, portanto, retirei a publicação", escreveu então.

Na altura, foi aberto um inquérito por autoridades federais, invocando uma "ameaça" sentida por Trump.

"Isto significa um assassínio. Está escrito preto no branco. É verdade que ele não é muito competente, mas é-o suficientemente para saber o que isso significa", afirmou na altura Trump, durante uma entrevista à Fox News.