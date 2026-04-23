Trump rejeita estar pressionado para acabar com guerra

O Presidente norte-americano, Donald Trump, rejeitou hoje estar pressionado para pôr fim à guerra contra o Irão, assegurando que tem "todo o tempo do mundo" para o fazer, em fase de impasse nas negociações de um acordo de paz.

"Para aqueles que leem o decadente New York Times ou assistem às notícias falsas da CNN, e que pensam que estou 'ansioso' por acabar com a guerra (se é que se pode chamar guerra!) com o Irão, deixem-me dizer-vos: sou possivelmente a pessoa menos pressionada que já ocupou este cargo. Tenho todo o tempo do mundo, mas o Irão não", declarou Trump numa mensagem na rede Truth Social.

O Presidente norte-americano, que nos últimos meses intensificou as suas críticas aos media, reiterou que a marinha iraniana "está no fundo do mar" e que destruiu as suas capacidades aéreas e militares.

"A partir de agora, a situação só pode piorar. O tempo não está a favor deles!", acrescentou.

Além disso, afirmou que o bloqueio naval que mantém nas costas da República Islâmica é "hermético e enérgico".

Sobre a possibilidade de um acordo com Teerão, Trump insistiu que só será alcançado quando for "oportuno e benéfico" para Washington e os seus aliados.

Apesar de ter prorrogado indefinidamente o cessar-fogo com o Irão, os Estados Unidos anunciaram também a interceção de um segundo navio que transportava petróleo iraniano no oceano Índico, no âmbito do bloqueio naval aplicado a portos e navios da República Islâmica.

Washington tinha anunciado a apreensão de um navio porta-contentores no fim de semana.

No total, os Estados Unidos impediram a passagem de pelo menos 31 navios desde o início do bloqueio naval ao Irão, de acordo com dados divulgados ontem pelo Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM).

Mais de 10.000 militares norte-americanos, cerca de 17 navios de guerra e 100 aeronaves patrulham as águas próximas do Irão para garantir que nenhuma embarcação entre ou saia dos seus portos, segundo o CENTCOM.

Questionado mais tarde na Sala Oval da Casa Branca sobre por quanto tempo estaria disposto a prolongar o conflito, Trump reiterou que a pressão está do lado iraniano, e apontou para a curta duração desta guerra em comparação com outras em que os Estados Unidos estiveram envolvidos.

"Estivemos no Vietname durante 18 anos, estivemos no Iraque durante muitos e muitos anos... Não gosto de mencionar a Segunda Guerra Mundial, porque foi uma guerra muito grande, mas estivemos na Segunda Guerra Mundial durante quatro anos e meio, quase cinco anos... estivemos na Guerra da Coreia sete anos", disse.

"Seis semanas" de conflito com a República Islâmica, adiantou, resultaram na destruição das forças armadas, da indústria militar e da liderança iranianas, mas uma solução depende de os novos dirigentes se alinharem.

"Parte do problema é que eles (líderes iranianos) têm uma liderança nova e estão a lutar como cães e gatos sobre quem vai estar no controlo. Criamos-lhes um problema. E eles criaram um problema para o mundo nos últimos 47 anos, mataram muitos dos nossos", afirmou Trump.

"Eles querem fazer um acordo, temos falado com eles, mas não sabem quem lidera o país, estão em tumulto. Resolvemos dar-lhes uma hipótese para resolver o tumulto", adiantou.

Trump foi ainda questionado se tem qualquer intenção de utilizar armas nucleares contra o Irão, o que rejeitou veementemente, rotulando a questão de "estúpida".

"Nunca deveria ser possível a ninguém usar armas nucleares", disse o Presidente norte-americano.

Trump tem afirmado que aguarda que Teerão lhe apresente uma proposta unificada de acordo, acrescentando que existe a possibilidade de as negociações de paz serem retomadas na próxima sexta-feira no Paquistão.

Também hoje, o Presidente norte-americano afirmou que ordenou a destruição de todas as embarcações que coloquem minas nas águas do estreito de Ormuz e acrescentou que os navios de desminagem de Washington vão trabalhar "em triplicado".

"Ordenei à Marinha dos Estados Unidos que dispare e destrua qualquer embarcação, por mais pequena que seja (...), que esteja a colocar minas nas águas do estreito de Ormuz", escreveu Trump na rede Truth Social.

O republicano sublinhou que a Marinha não deve ter "qualquer hesitação", acrescentando que os navios caça-minas norte-americanos "estão neste momento a limpar o estreito" e que os ordenou a continuar a sua atividade "a um nível triplicado".

O ataque a embarcações pode significar uma nova escalada num conflito que entrou há mais de duas semanas numa fase de trégua, mas de impasse ao mesmo tempo, devido à incapacidade dos beligerantes chegarem a um acordo após o fracasso de uma primeira ronda de negociações no Paquistão.