Congresso dos EUA deve votar hoje limitações aos poderes de guerra de Trump

O Congresso dos EUA tem previsto votar hoje duas resoluções para impedir Donald Trump de continuar a guerra ao Irão ou realizar qualquer ação militar contra Cuba sem autorização prévia explícita dos legisladores.

No Senado a resolução é relativa a Cuba e promovida pelos democratas Tim Kaine, Adam Schiff e Rubén Gallego, que acusam Trump de ter "passado por cima da autoridade exclusiva do Congresso para declarar a guerra mediante ataques contra o Irão e a Venezuela".

Meios locais informaram que os democratas da Câmara dos Representantes também pretendem forçar hoje a votação da limitação das ações contra o Irão.

A Resolução sobre os Poderes de Guerra de 1973 determina que qualquer intervenção militar no estrangeiro requer a autorização do Congresso.

Também exige que os presidentes retirem as forças militares de qualquer conflito não autorizado no prazo de 60 dias, prorrogável por 30 dias, se o presidente certificar perante o Congresso que se trata de uma "necessidade militar iniludível".

O primeiro destes prazos limite ocorre em 01 d maio, dois meses depois do início dos ataques israelo-norte-americanos ao Irão.

Todas as tentativas dos democratas para limitar os poderes de guerra de Trump desde a operação na Venezuela - cinco no Senado e duas na Câmara de Representantes - foram vetadas pela maioria republicana.