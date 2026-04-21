Sara Madalena protesta conta o centralismo da República

Num momento em que se comemoram os 50 anos de "uma autonomia conquistada a pulso", a Madeira enfrenta um governo da República "centralistas" que "em nada respeita" a autonomia. A afirmação é de Sara Madalena que fez a intervenção de abertura na sessão plenária de hoje.

A deputada do CDS abordou o caso concreto do subsídio de mobilidade em afirmou que, no caso do Governo da República "mais valia estar quieto".

Sara Madalena também abordou a nomeação do novo Representante da República, Paulo Barreto, a quem desejou felicidades no cargo, mas sublinha que este é mais um exemplo do centralismo.

Um cargo que considera ser "um procurador com poderes limitados" e uma forma de dizer que os madeirenses "são autónomos, mas nem tanto".