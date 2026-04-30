Suspeito fica em internamento preventivo

O suspeito do homicídio ocorrido na Matur ficou sujeito a internamento preventivo, medida que substitui a prisão preventiva inicialmente aplicada, tendo em conta o seu quadro mental, confirmou fonte judicial.

O homem, de 36 anos, foi presente esta manhã ao juiz de instrução criminal no Tribunal da Comarca da Madeira, tendo saído ao início da tarde já com a medida de coacção definida.

Por não existirem, na Região, condições adequadas para este tipo de enquadramento, o arguido será, para já, encaminhado para o Estabelecimento Prisional do Funchal, devendo posteriormente ser transferido para o continente assim que haja vaga.

O suspeito encontra-se indiciado da prática, pelo menos, de um crime de homicídio qualificado. A acusação constitui uma fase posterior do processo, podendo o inquérito terminar com acusação ou arquivamento.

Recorde-se que o caso remonta a 23 de Março, quando o homem terá morto a mãe numa habitação na freguesia de Água de Pena, no concelho de Machico, colocando-se em fuga após o crime. Foi detido no passado dia 27 de Abril e encaminhado para o hospital devido a ferimentos sofridos durante a fuga.

Posteriormente, esteve internado na Casa de Saúde São João de Deus, tendo tido alta hospitalar na véspera de ser presente a tribunal.