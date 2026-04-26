Paulo Macedo vence MIUT Starter

A prova MIUT Starter, a decorrer esta manhã, fecha a edição de 2026 do Madeira Island Ultra Trail. Mais de meia centena de atletas, de 37 nacionalidades, partiram às 8h00 do centro do Porto da Cruz.

O percurso, com cerca de 17 quilómetros e um desnível positivo acumulado de 510 metros, tem meta junto ao Fórum Machico e um tempo máximo de 3 horas e 30 minutos.

Paulo Macedo, da ACD Jardim da Serra, foi o primeiro a cortar a meta, com o tempo de 1:13.58. O neerlandês Marton Van Doorn chegou na segunda posição, a 7 minutos e 34 segundos, enquanto Rafael Pacheco, do Clube Naval de São Vicente, fechou o pódio, a 34 segundos do segundo classificado.

A prova continua no terreno para a maioria dos participantes, que seguem ainda no percurso entre a costa norte e sul da ilha.