Montenegro diz que foi "escolha muitíssimo feliz" celebrar com cultura e homenagem a Ruy de Carvalho

O primeiro-ministro considerou hoje que foi "uma escolha muitíssimo feliz" celebrar o 25 de Abril juntando a liberdade com a expressão artística, em particular o teatro, e uma homenagem ao ator Ruy de Carvalho, que classificou como "um herói português".

Luís Montenegro falava na residência oficial em São Bento (Lisboa), antes do programa previsto para assinalar o 25 de Abril com três momentos de teatro executados por escolas e depois de ter almoçado com o ator Ruy de Carvalho, numa altura em que os jardins já estavam abertos ao público.

"Com ele e convosco podemos celebrar de uma forma tranquila, mas também alegre o Dia da Liberdade, o dia onde nos lembramos e evocamos de um percurso histórico que há 52 anos atrás nos abriu novos horizontes de desenvolvimento, mas um dia onde sobretudo olhamos para a frente", afirmou.

Montenegro considerou que foi "uma escolha muitíssimo feliz esta de juntar o 25 de Abril, a liberdade, a democracia, a igualdade de oportunidades com a expressão artística, a cultura e uma figura maior".

"Eu vou mesmo dizer, o Ruy de Carvalho é um herói português", saudou.