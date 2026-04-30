Élia Ascensão pede “credibilização da política” na reunião de Câmara de Santa Cruz

Na sequência da reunião de Câmara de Santa Cruz, desta quinta-feira, a presidente Élia Ascensão apelou à “credibilização da política”, lamentando críticas e acusações dirigidas ao município.

A autarca, a propósito de questões colocadas pela oposição, afirmou que têm sido feitas “constantes críticas, notícias e acusações relativamente a Santa Cruz”, considerando que nem sempre correspondem à realidade.

Élia Ascensão reagiu ainda a declarações do presidente do Governo Regional sobre alegada falta de apoio aos bombeiros, sublinhando que “a falsidade das acusações é, segundo a autarca, gritante”, acrescentando que a protecção civil e os bombeiros têm sido uma prioridade do executivo municipal.

A presidente referiu que os Sapadores de Santa Cruz “são hoje uma referência regional e nacional” e reiterou que não irá abdicar da autonomia do corpo de bombeiros do concelho.

Sobre críticas à dinâmica cultural, considerou “risível” a contestação ao cartaz cultural do município, afirmando que o concelho “está literalmente a mexer”.

A autarca respondeu ainda a questões da oposição sobre a sede da Banda Municipal de Santa Cruz, referindo que já foi realizado investimento no espaço e que, na sequência de novos problemas, foi efectuada uma vistoria técnica para avaliação de uma eventual intervenção.