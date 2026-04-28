Câmara de Santa Cruz acusa Albuquerque de "má fé e falta de ética política"

A Câmara Municipal de Santa Cruz classificou como "falsas" as afirmações do Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, que esta terça-feira, 28 de Abril, acusou a autarquia de não apoiar os bombeiros sapadores do concelho, criticando o que diz ser uma estratégia de ataque político por parte do PSD.

Albuquerque acusa a Câmara de Santa Cruz de não apoiar os bombeiros Albuquerque respondeu a Rafael Nunes afirmando que os bombeiros sapadores são "funcionários da autarquia" e que devem ser estas a garantir, nos seus orçamentos, o financiamento. No entanto, assegura que o Governo tem dado apoio, sobretudo na formação.

Esta manhã, na Assembleia Legislativa da Madeira, o presidente do Governo Regional afirmou que os bombeiros sapadores são “funcionários da autarquia” e que, por esse motivo, deve ser a própria câmara a assegurar o financiamento nos respectivos orçamentos. Apesar disso, garantiu que o Governo Regional tem prestado apoio, sobretudo na área da formação.

O governante acusou ainda a Câmara de Santa Cruz, liderada pelo JPP, de “não apoiar” os seus bombeiros e apontou ao excedente orçamental da autarquia, considerando que esse valor poderia ser utilizado para esse fim.

Em resposta, a autarquia liderada por Élia Ascenção afirma que a declaração de Miguel Albuquerque "é não só falsa, como vergonhosa, revela má fé e falta de ética política", apontando que a Assembleia Legislativa da Madeira foi transformada "em arma de arremesso político contra Santa Cruz".

A Câmara Municipal de Santa Cruz refere que o investimento nos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e na Protecção Civil Municipal tem sido uma prioridade, dando como exemplo os três milhões de euros investidos nos últimos três anos, assim como o "investimento com a massa salarial ronda os quatro milhões por ano, também resultado de duas novas escolas de bombeiros, que renovou os meios humanos que não eram actualizados há três décadas, precisamente o tempo em que o PSD (des)governou os destinos de Santa Cruz", acrescentando que quando o PSD "foi poder em Santa Cruz até dentro do quartel chovia".

A câmara recorda também que, em 2024, recebeu uma menção honrosa no âmbito do Prémio Bombeiro de Mérito, atribuída pela “acção muito relevante no apoio aos corpos de bombeiros”.

O executivo municipal critica ainda a actuação do Governo Regional em relação às autarquias: "stamos perante um Governo que entrega às Câmaras problemas, como é o caso da ETAR do Caniço, e depois quer vir buscar soluções, cumprimentando com o chapéu alheio e beneficiando de um investimento feito sem qualquer apoio da Região."



A autarquia manifestou ainda oposição à possibilidade de criação de um único corpo de bombeiros na Região, defendendo que não abdicará “da autonomia da corporação”, que considera parte da história do concelho e motivo de orgulho para a população local.