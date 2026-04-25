Câmara de Santa Cruz denuncia vandalismo em várias paragens de autocarro

A Câmara Municipal de Santa Cruz recorreu às redes sociais para denunciar actos de vandalismo em poragens de autocarro do concelho.

"O Município informa que, durante a noite passada, foram registados atos de vandalismo em várias paragens de transporte público no concelho, causando danos no espaço público e prejuízo para a população", escreveu na página do Facebook.

A autarquia presidida por Élia Ascensão acrescenta que "embora o 25 de Abril seja uma data de liberdade e democracia, não confere o direito de vandalizar o património público. Os valores que assinalamos nesta data devem traduzir-se em respeito pelos espaços que são de todos".

O Município repudia este tipo de comportamentos, que degradam o espaço comum e afetam diretamente todos os cidadãos que utilizam estes equipamentos no seu dia a dia". CMSC

O Município termina apelando "ao respeito pelo património público e à colaboração de todos na sua preservação".