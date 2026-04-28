Madeira dá primeiros passos na indústria global dos videojogos

“Tem sido muito interessante a interação de todos os participantes”, afirmou Carlos Lopes, da Startup Madeira, ao quinto dia da “eGames Lab > Ready to Play!”, no Madeira Shopping.

O responsável destacou a diversidade do público envolvido. “Estamos a falar de escolas, de famílias, de curiosos, de pessoas que gostam da área dos jogos e que têm vindo aqui ao Madeira Shopping conhecer o que as empresas do consórcio eGames Lab estão a desenvolver”, referiu.

Carlos Lopes sublinhou que a iniciativa foi pensada para abranger diferentes perfis e idades, num sector em crescimento. “Esta é uma indústria que junta pessoas de várias áreas, desde a cultura, design, programação e desenvolvimento de histórias, e isso permite dar trabalho a pessoas de diferentes áreas”, afirmou.

O responsável considerou que a Madeira está ainda numa fase inicial neste domínio, mas com potencial de crescimento. “Aqui na Madeira estamos a dar os primeiros passos através deste programa, o eGames Lab, que foi financiado pelo PRR”, disse.

Carlos Lopes defendeu ainda a necessidade de dar seguimento a este trabalho. “Temos de aproveitar esta dinâmica para que algumas destas empresas possam ir ao nível seguinte, que é atrair investimento internacional e que possa surgir daqui um jogo reconhecido a nível mundial”, referiu.

Sobre o evento, que começou a 24 de Abril e decorre até 3 de Maio, destacou a aposta em actividades dirigidas a diferentes idades, com especial enfoque nos mais jovens. “Identificámos como faixa etária interessante os alunos dos 8 aos 12 anos”, explicou.

Carlos Lopes sublinhou ainda a importância da gamificação como ferramenta de motivação em diferentes contextos, incluindo o empresarial. “A gamificação é muitas vezes necessária para criar motivação e potenciar novos desafios através destas dinâmicas de jogo”, concluiu.