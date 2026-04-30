Madeira fecha Março com défice de 7,2 milhões na execução orçamental

O saldo global consolidado da Administração Pública Regional da Madeira fixou-se em menos 7,2 milhões de euros no final de Março de 2026, de acordo com o Boletim de Execução Orçamental agora divulgado. Em igual período de 2025, o saldo era de 33,8 milhões de euros.

A receita efectiva atingiu 389,8 milhões de euros, enquanto a despesa efectiva se fixou em 397,0 milhões de euros.

No mesmo período, o Governo Regional apresentou um saldo de menos 18,7 milhões de euros, face a um excedente de 25,1 milhões registado em 2025. Já os Serviços e Fundos Autónomos e as Entidades Públicas Reclassificadas registaram, em conjunto, um excedente de 11,5 milhões de euros.

A receita efectiva do Governo Regional caiu 7,3% (menos 25,6 milhões de euros), com evolução positiva da receita fiscal de mais 5,7% (mais 13,7 milhões de euros), destacando-se o aumento do IVA (mais 6,8%) e do IRC (mais 45,7%). Em sentido inverso, a receita não fiscal recuou 35,3% (menos 39,3 milhões de euros), com destaque para a quebra nas receitas de capital (menos 74,5%) e nas transferências da Administração Central.

A despesa efectiva aumentou 5,6% ( mais 18,2 milhões de euros), impulsionada sobretudo pela aquisição de bens e serviços correntes (mais 28,6%) e pelas despesas com pessoal (mais 7,7%).

Por áreas, Saúde e Educação representaram 58,2% da despesa total, seguidas dos Assuntos Económicos (19,0%) e dos Serviços Gerais das Administrações Públicas (15,8%).

Ainda de acordo com o o Boletim, a dívida não financeira da Administração Pública Regional ascendia a 220,0 milhões de euros no final de Março, mais 54,5 milhões face ao período homólogo. Os pagamentos em atraso fixaram-se em 63,8 milhões de euros.