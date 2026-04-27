Madeira teve o maior aumento da avaliação bancária de habitação em Março

A Região Autónoma da Madeira apresentou em Março de 2026 o aumento mais expressivo face ao mês anterior (2,1%) da avaliação bancária da habitação, não se tendo registado qualquer descida a nível nacional. Por valores, pela primeira vez atinge-se os 2.500 euros/m2, com destaque para os apartamentos na Região.

Efectivamente, os apartamentos valorizaram 4%, igualmente a maior subida mensal do país, com o valor de avaliação a subir, em média, 1,3% em Março face a Fevereiro. A Região Autónoma dos Açores teve a única descida (-6,2%), mas compensou por ter a maior subida nas moradias em termos homólogos (+20,0%), não se tendo registado qualquer descida.

Os apartamentos na Madeira valem em Março 2.750 euros/m2, tendo subido dos 2.644 euros/m2 de Fevereiro, regsitando-se a evolução homóloga de quase 21%, face aos 2.273 euros/m2 de Março de 2025. Nas moradias, a Madeira passou de 2.128 euros/m2 em Fevereiro para 2.183 euros/m2 em Março, registando uma evolução mensal de +2,58%, enquanto comparado com o mesmo mês de 2025, a evolução foi de 15,5% (1.890 euros/m2).

Em comparação com Março de 2025, o valor mediano das avaliações no país "cresceu 16,5%, registando-se a variação mais acentuada na Península de Setúbal (24,8%), não se tendo observado qualquer redução", diz o INE, sendo que na Madeira a variação homóloga foi acima da média, +17,2%, face aos 2.133 euros/m2 do mesmo mês de 2025.

Em termos de valores por metro quadrado, a Madeira só é ultrapassada por Lisboa, Setúbal e Algarve, ficando com uma média de valores da avaliação 16% acima da média nacional.