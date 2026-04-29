Março mais chuvoso e menos quente do que o habitual na Madeira

Em Março choveu mais do que o normal, num mês que foi menos quente do que o habitual. O Pico do Areeiro foi a localidade da Região Autónoma da Madeira onde mais choveu no mês de Março (723,6 mm) e aquela onde a precipitação num só dia foi maior. A temperatura máxima atingiu os 24 graus no Funchal e a mínima os -3,3ºC no Pico do Areeiro.

Os dados meteorológicos do mês de Março de 2026, foram divulgados esta quarta-feira pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), a partir da informação cedida pela Delegação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e confirmam a notícia avançada pelo DIÁRIO a 14 de Abril último: "Março de 2026 fica registado como um dos meses mais marcantes das últimas décadas na Região Autónoma da Madeira, tanto pela anomalia térmica negativa como pela intensidade da precipitação", escrevemos.

O mês representou uma inversão clara face ao padrão recente, interrompendo um ciclo prolongado de temperaturas acima da média e de menor expressividade pluviométrica, avançava então o DIÁRIO, dando conta que, pela primeira vez em 43 meses, a temperatura média mensal ficou abaixo dos valores normais nas quatro estações de referência do IPMA na Região. Para encontrar um mês de Março com valores inferiores à normal é necessário recuar até 2022. O último registo de temperatura média abaixo da normal em qualquer mês do ano tinha ocorrido em Agosto de 2022.

De acordo com a DREM, a temperatura média do ar mais elevada, foi registada nas estações do Funchal/Observatório e do Lugar de Baixo (17 °C), enquanto a mais baixa ocorreu na estação do Pico do Areeiro (3,5 °C).

Comparativamente à normal climatológica para o mês de Março, todas as estações para as quais foi possível efectuar esta análise (6 estações da rede do IPMA), apresentaram valores inferiores aos de referência. Destacou-se a estação do Chão do Areeiro, com um desvio de -2,4 °C face à respectiva normal climatológica (6,6 °C).

Relativamente às temperaturas extremas do ar, a temperatura máxima absoluta foi registada na estação do Funchal/Observatório (24,0 °C, no dia 30) e a temperatura mínima absoluta na estação do Pico do Areeiro (-3,3 °C, nos dias 3 e 19), revela a DREM.

Observando os valores para a chuva, o valor mais elevado de precipitação total em Março foi registado na estação meteorológica do Pico do Areeiro (723,6 mm). "Foi igualmente nesta estação que se observou o maior valor de precipitação diária, com 167,2 mm registado no dia 23. Em contraste, o valor mensal mais baixo ocorreu na estação da Selvagem Grande (13,6 mm)", assinala.

Comparativamente à normal climatológica 1991–2020 para o mês de Março, todas as estações apresentaram anomalias positivas, destacando-se o Chão do Areeiro (+412,1 mm).

Relativamente ao número de dias com precipitação, a estação do Santo da Serra destacou-se com 28 dias com precipitação igual ou superior a 0,1 mm.

Para precipitação igual ou superior a 1,0 mm, o valor mais elevado foi observado na estação do Chão do Areeiro, com 23 dias. No que respeita à precipitação igual ou superior a 10,0 mm, o valor máximo foi de 11 dias, registado nas estações do Chão do Areeiro e do Pico do Areeiro. Para limiares de precipitação mais elevados, destacou-se a estação do Pico do Areeiro, com 10 dias com precipitação igual ou superior a 20,0 mm e 8 dias com precipitação igual ou superior a 30,0 mm DREM

Analisando a humidade relativa do ar, verifica-se que os valores médios mensais da humidade relativa do ar variaram entre 62%, na estação do Funchal/Observatório, e 97%, na do Santo da Serra. "O valor mínimo diário da humidade relativa do ar foi registado na estação de Santa Catarina, com 3% no dia 22, enquanto o valor máximo (100%) foi atingido em 13 estações, em diferentes dias do mês".

Rajada máxima de 143 km/h no dia 3 de Março

Quanto ao vento, entre as estações meteorológicas com anemómetro, a maior intensidade média do vento foi registada na estação da Selvagem Grande, com 37,2 km/h, enquanto a mais baixa ocorreu na estação do Lugar de Baixo, com 7,3 km/h. A rajada máxima do vento foi registada na estação do Chão do Areeiro, atingindo 143 km/h no dia 3.

Observando a insolação, registaram-se 212,7 horas de sol descoberto na estação do Funchal/Observatório, 182,3 horas de insolação na estação de Santa Catarina/Aeroporto e 151,3 horas no Porto Santo/Aeroporto.

Quanto à água do mar, a temperatura média, medida no Molhe da Pontinha (Funchal), foi de 17,6 °C. A temperatura média diária mais elevada foi registada no dia 2, com 18 °C, enquanto a mais baixa (17,3 °C) ocorreu nos dias 20 e 26 de Março, indica a DREM.