Autor de disparos em jantar de gala acusado de tentativa de homicídio a Trump

O homem que tentou invadir o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca armado com pistolas e facas, foi hoje acusado de tentativa de homicídio do Presidente Donald Trump e vai continuar detido, enquanto o processo prossegue.

Cole Tomas Allen compareceu hoje em tribunal para responder às acusações federais referentes ao evento caótico que resultou em disparos, Trump a ser retirado apressadamente do palco e os convidados a protegerem-se debaixo das mesas.

Foi detido após o tiroteio de sábado à noite e compareceu brevemente no tribunal federal de Washington esta segunda-feira, ao lado dos seus advogados, noticiou a agência Associated Press (AP).

Além da acusação de tentativa de assassinato do Presidente republicano, Allen enfrenta também duas acusações relacionadas com armas de fogo. Não se declarou culpado ou inocente.

Um juiz aceitou hoje o pedido da acusação para manter Allen, de 31 anos, de Torrance, na Califórnia, detido até novas audiências.

Uma das advogadas de Allen, Tezira Abe, solicitou uma audiência de custódia e salientou que Allen não tem antecedentes criminais.

"Ele também se presume inocente neste momento", adiantou.

Os procuradores não revelaram um motivo, mas numa mensagem analisada pela AP, que as autoridades dizem ter sido enviada por Allen a familiares minutos antes do ataque, Allen referiu-se a si próprio como um "assassino federal amigável", fez repetidas menções ao Presidente republicano sem o nomear e aludiu a queixas sobre uma série de ações da administração Trump.

Os investigadores estão a tratar as mensagens, juntamente com uma série de publicações nas redes sociais e entrevistas com familiares, como algumas das provas mais claras da mentalidade do suspeito e dos seus possíveis motivos.

Acredita-se que Allen tenha viajado de comboio da Califórnia para Chicago e depois para Washington, onde se hospedou no hotel onde se realizou o jantar de gala, com a sua típica segurança reforçada, indicou o procurador-geral interino Todd Blanche.

Um vídeo publicado por Trump mostra um homem, que segundo as autoridades estava armado com pistolas e facas, a correr por uma barricada de segurança enquanto agentes dos Serviços Secretos correm na sua direção.

As autoridades afirmam que um agente que usava um colete à prova de bala foi atingido no colete, mas espera-se que recupere.