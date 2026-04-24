JPP pede garantias do Estado no abastecimento da Madeira

O deputado único do Juntos Pelo Povo (JPP) na Assembleia da República, Filipe Sousa, leva esta sexta-feira ao Parlamento Português a crescente preocupação com a segurança energética da Região Autónoma da Madeira, alertando para os riscos reais de ruptura no abastecimento de combustíveis.

Em nota emitida, o deputado madeirense recorda que "vivemos num contexto internacional marcado por instabilidade, tensões geopolíticas e limitações no fornecimento de combustíveis que levantam sérias preocupações quanto à segurança energética das regiões autónomas da Madeira e dos Açores".

“Não há que esconder a realidade, pelo contrário, governar é tomar decisões atempadas”, refere Filipe Sousa, acrescentando que numa região ultraperiférica como a Madeira “exposta a níveis de vulnerabilidade, é preciso tomar medidas cautelares para prevenir eventuais falhas nas cadeias de fornecimento, e essas garantidas devem ser asseguradas por parte do Governo da República”.

“Não podemos esperar que a crise nos afete para então agir. A Madeira não pode ficar à mercê de falhas no abastecimento energético”, sublinha Filipe Sousa.

Nesse sentido, o deputado do JPP solicitou a audição à ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, exigindo respostas concretas e imediatas sobre as reservas estratégicas de combustíveis disponíveis para a Madeira; a inclusão efectiva da Região nos planos nacionais de contingência energética; os mecanismos de resposta rápida em caso de emergência; e a coordenação entre Lisboa e o Governo Regional para garantir o abastecimento, incluindo combustível para aviação e transporte marítimo.

Filipe Sousa reforça que “a insularidade não pode ser uma desculpa para a falta de planeamento”, defendendo “uma estratégia robusta que assegure a estabilidade energética e proteja a economia regional”.

“O Governo tem de assumir responsabilidades e garantir que os madeirenses não são os primeiros a sofrer em tempos de crise”, conclui.